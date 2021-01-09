Виллиан лишь дважды пробил в створ ворот за 18 матчей в составе Арсенала

В матче 3-го раунда Кубка Англии лондонский "Арсенал" обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:0.

Бразильский вингер "пушкарей" Виллиан вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле 66 минут. За весь матч игрок нанес два удара по воротах: один выстрел пришелся выше перекладины, а другой удар заблокировали.

В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, голов не забил и лишь дважды попал в створ.

Напомним, 32-летний Виллиан перешел в "Арсенал" из "Челси" прошлим летом в качестве свободного агента.