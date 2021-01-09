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Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Уотфорд 1:0. Вымучили
Достаточно тяжелая победа резервным составом для маникунианцев
Кубок Англии, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 1:0
Гол: Скотт Мактоминей 5
Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Уильямс, Байи (Магуайр 45+4), Туанзебе, Теллес - Мактоминей, ван де Бек - Мата, Лингард (Матич 79), Джеймс (Рашфорд 69) - Гринвуд (Марсьяль 69).
Уотфорд: Бахман - Наварро, Трост-Еконг (Уилмот 76), Сьерральта, Масина (Нкагия 58) - Сарр (Сэма 58), Чалоба (Филипс 83), Хьюз, Цинкернагель (Хангбо 76) - Родригес, Грей.
Предупреждения: Туанзебе 65, Теллес 72 - Сарр 38.
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