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Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Уотфорд 1:0. Вымучили

Англия
(1 голосов)

Достаточно тяжелая победа резервным составом для маникунианцев

Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Уотфорд 1:0. Вымучили
Новина українською

Кубок Англии, 1/32 финала

Манчестер Юнайтед - Уотфорд 1:0

Гол: Скотт Мактоминей 5

Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Уильямс, Байи (Магуайр 45+4), Туанзебе, Теллес - Мактоминей, ван де Бек - Мата, Лингард (Матич 79), Джеймс (Рашфорд 69) - Гринвуд (Марсьяль 69).

Уотфорд: Бахман - Наварро, Трост-Еконг (Уилмот 76), Сьерральта, Масина (Нкагия 58) - Сарр (Сэма 58), Чалоба (Филипс 83), Хьюз, Цинкернагель (Хангбо 76) - Родригес, Грей.

Предупреждения: Туанзебе 65, Теллес 72 - Сарр 38.

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В статье: Кубок Англии Уотфорд Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
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