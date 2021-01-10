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Мартинелли получил серьезную травму на предматчевой разминке. Он лишь недавно восстановился

Англия
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Мартинелли получил серьезную травму на предматчевой разминке. Он лишь недавно восстановился
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Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли получил травму лодыжки на разминке перед матчем Кубка Англии против "Ньюкасла" (2:0).

Мартинелли, лишь недавно вернувшийся в строй после перенесенной летом операции на левом колене, должен был выйти в стартовом составе "канониров" на субботний матч.

"Я опустошен. Перед матчем он побывал в моем кабинете, а затем ко мне пришел один из тренеров и сказал, что Габи травмировался, подвернув свою лодыжку.

Я отправился в медицинский кабинет, и он был в слезах. Ему было очень больно, и мы собираемся обследовать его — но он выглядел плохо. Ему было больно, и я полагаю, нам не стоит ждать хороших новостей", — цитирует Артету Evening Standard.

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В статье: Арсенал (Лондон) Габриель Мартинелли
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