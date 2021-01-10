Мартинелли получил серьезную травму на предматчевой разминке. Он лишь недавно восстановился

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли получил травму лодыжки на разминке перед матчем Кубка Англии против "Ньюкасла" (2:0).

Мартинелли, лишь недавно вернувшийся в строй после перенесенной летом операции на левом колене, должен был выйти в стартовом составе "канониров" на субботний матч.

"Я опустошен. Перед матчем он побывал в моем кабинете, а затем ко мне пришел один из тренеров и сказал, что Габи травмировался, подвернув свою лодыжку.

Я отправился в медицинский кабинет, и он был в слезах. Ему было очень больно, и мы собираемся обследовать его — но он выглядел плохо. Ему было больно, и я полагаю, нам не стоит ждать хороших новостей", — цитирует Артету Evening Standard.