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Бент: Вейналдум не заслуживает зарплату на уровне с Салахом и Мане

Англия
(3 голосов)

Нидерландец всё ещё не может договориться о новом контракте

Бент: Вейналдум не заслуживает зарплату на уровне с Салахом и Мане
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Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что полузащитник Джорджиньо Вейналдум не заслуживает стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Ливерпуля".

На днях издание Sky Sports сообщило, что переговоры "Ливерпуля" с Вейналдумом о продлении истекающего в конце сезона контракта находятся в тупике.

"Он очень, очень хорош, но нет, я бы не стал назначать ему такую же зарплату, как у Салаха, Мане или даже Фирмино.

Нет, он не заслуживает получать столько же, как Ван Дейк, Алиссон, Робертсон, Трент. Не поймите меня неправильно — он был хорош, очень хорош, особенно когда они выиграли Лигу Чемпионов, но если он просит сделать себя одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, то нет, ни за что.

Он был частью очень успешной команды и заслуживает продолжать играть с этими парнями, потому что он играет хорошо. Иногда он был великолепен, как в том полуфинале Лиги Чемпионов.

Но катапультироваться в один ряд с парнями вроде Ван Дейка и Алиссона, которые изменили судьбу "Ливерпуля" после своего перехода? Трент и Робертсон абсолютно великолепны, Салах покоряет рекорды, Мане есть Мане и, на мой взгляд, является одним из их лучших игроков, если не самым лучшим.

Поэтому я не думаю, что ты можешь просить себе зарплату того же уровня. Он определенно заслуживает прибавку к зарплате, но не до уровня самых высокооплачиваемых игроков в команде", — сообщил Бент Football Insider.

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В статье: Даррен Бент Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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