  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Одноклубник Ярмоленко откажет МЮ ради Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одноклубник Ярмоленко откажет МЮ ради Челси

Англия
(1 голосов)

Деклан Райс не собирается переходить к "дьяволам"

Одноклубник Ярмоленко откажет МЮ ради Челси
Новина українською

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс не заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Главным претендентом на Райса считается "Челси", однако на протяжении предыдущих месяцев пресса неоднократно сообщала, что Деклан также находится на радаре у "Юнайтед".

Изданию Daily Mirror стало известно, что Райс открыт к уходу на повышение по окончании этого сезона. 21-летний игрок сборной Англии жаждет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Однако оцениваемый в 80 миллионов фунтов Деклан видит себя лишь в "Челси", чья академия отчислила его в возрасте 14 лет.

"Дек польщен интересом к его персоне, но он не представляет своего переезда в Манчестер. Вполне очевидно, какой следующий шаг он хотел бы сделать", — сообщил изданию близкий к Райсу источник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...