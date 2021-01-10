Одноклубник Ярмоленко откажет МЮ ради Челси

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс не заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

Главным претендентом на Райса считается "Челси", однако на протяжении предыдущих месяцев пресса неоднократно сообщала, что Деклан также находится на радаре у "Юнайтед".

Изданию Daily Mirror стало известно, что Райс открыт к уходу на повышение по окончании этого сезона. 21-летний игрок сборной Англии жаждет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Однако оцениваемый в 80 миллионов фунтов Деклан видит себя лишь в "Челси", чья академия отчислила его в возрасте 14 лет.