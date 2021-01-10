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Одноклубник Ярмоленко откажет МЮ ради Челси
Деклан Райс не собирается переходить к "дьяволам"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс не заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".
Главным претендентом на Райса считается "Челси", однако на протяжении предыдущих месяцев пресса неоднократно сообщала, что Деклан также находится на радаре у "Юнайтед".
Изданию Daily Mirror стало известно, что Райс открыт к уходу на повышение по окончании этого сезона. 21-летний игрок сборной Англии жаждет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
Однако оцениваемый в 80 миллионов фунтов Деклан видит себя лишь в "Челси", чья академия отчислила его в возрасте 14 лет.
"Дек польщен интересом к его персоне, но он не представляет своего переезда в Манчестер. Вполне очевидно, какой следующий шаг он хотел бы сделать", — сообщил изданию близкий к Райсу источник.
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