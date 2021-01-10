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Клуб восьмого дивизиона Англии выручил, как минимум, 170 тыс фунтов за виртуальные билеты на матч против Тоттенхэма
Новая цель для львовских Карпат
Клуб восьмого дивизиона Англии "Марин" продал 17 тыс виртуальных билетов на матч 1/32 финала Кубка Англии против лондонского "Тоттенхэма". Об этом клуб заявил в своем Twitter.
Дело в том, что "моряки" заранее хотели начать реализовывать пропуска на поединок, что позволило бы заработать около ста тысяч фунтов, но болельщикам запретили вход на стадион, который вмещает чуть больше трех тысяч зрителей. Кроме этого, спонсор, который предложил за рекламу 20 тыс фунтов, отказался от услуг, поэтому клуб придумал инновационное решение.
На своем сайте "Марин"
Матч между "Марином" и "Тоттенхэмом" начнется сегодня, 10 января, в 19:00.
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