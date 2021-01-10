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Клуб восьмого дивизиона Англии выручил, как минимум, 170 тыс фунтов за виртуальные билеты на матч против Тоттенхэма

Англия
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Клуб восьмого дивизиона Англии выручил, как минимум, 170 тыс фунтов за виртуальные билеты на матч против Тоттенхэма
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Клуб восьмого дивизиона Англии "Марин" продал 17 тыс виртуальных билетов на матч 1/32 финала Кубка Англии против лондонского "Тоттенхэма". Об этом клуб заявил в своем Twitter.

Дело в том, что "моряки" заранее хотели начать реализовывать пропуска на поединок, что позволило бы заработать около ста тысяч фунтов, но болельщикам запретили вход на стадион, который вмещает чуть больше трех тысяч зрителей. Кроме этого, спонсор, который предложил за рекламу 20 тыс фунтов, отказался от услуг, поэтому клуб придумал инновационное решение.

На своем сайте "Марин" запустил продажу виртуальных билетов ценой в 10 фунтов. Также можно сделать 20-тифунтовое пожертвование на развитие клуба. В своем Twitter "моряки" постоянно обновляют количество проданных билетов, которое на данный момент составляет 17 тыс 175 штук.

Матч между "Марином" и "Тоттенхэмом" начнется сегодня, 10 января, в 19:00.

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В статье: Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Twitter Marine AFC

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