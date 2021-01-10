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Лондонский рецепт приготовления креветок. Кубок Англии. Челси – Моркам 4:0

Англия
(1 голосов)

Ответственный спарринг для "синих"

Лондонский рецепт приготовления креветок. Кубок Англии. Челси – Моркам 4:0
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)

"Челси" – "Моркам" 4:0

Голы: Маунт (18), Вернер (44), Хадсон-Одои (49), Хавертц (85)

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Зума (Томори, 80), Рюдигер, Эмерсон – Хавертц, Гилмор, Маунт (Абрахам, 74) – Зиеш (Пулишич, 68), Вернер (Жиру, 68), Хадсон-Одои (Анджорин, 80)

"Моркам": Холстед – Куни (Меллор, 62), Дэвис, Найт-Персиваль, Хендри (Гибсон, 62) – Вильдиг, Сонго'О, Слев (О'Салливан), Филлипс, Гомес (Лайонс, 74) – Стоктон (Макалинден, 86)

Предупреждение: Гибсон (78)

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В статье: Фрэнк Лэмпард Кубок Англии Челси (Лондон) Тимо Вернер Кай Хавертц Мейсон Маунт Каллум Хадсон-Одой Моркам
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