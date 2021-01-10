Лондонский рецепт приготовления ланкаширских креветок. Кубок Англии. Челси – Моркам 4:0

Насколько сильно нервничает сейчас Лэмпард? А настолько, что выпускает почти основу на матч с командой, с которой его коллектив разделяет 66 мест в системе английских лиг. Мысли Фрэнка вполне понятны, он максимально исключил возможность провала на фоне последних проблем "Челси".

Интересно, что первый момент (и свой единственный за игру) создали футболисты "Моркама" – после прострела с правого фланга мяч сорвался с ноги у игрока гостей. Кепа потерял позицию, но чудом сумел реабилитироваться в пределах эпизода. Хозяева ответили результативно, "креветки" сделали подарок Маунту на День рождения, оставив англичанина одного в 14-м квадрате. Мейсон прицелился и точно пробил в левый от себя угол (1:0).

4 - Since the start of last season, Mason Mount has scored more goals from outside the box than any other Chelsea player in all competitions - indeed, four of his 10 goals for the club have been from outside the box. Range. pic.twitter.com/q6npajtASm — OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2021

В целом, "Челси" никуда не спешил. Лучшие свои качества демонстрировали вингеры команды: Хадсон-Одои проходил оппонентов на дриблинге, Зиеш наводился и грузил мяч в штрафную площадку "Моркама". Под конец первого тайма Хаким нашел подачей Хавертца, Кай головой сбросил снаряд Вернеру, а Тимо прервал серию из 12 матчей без голов за "синих" (2:0).

827 - Timo Werner's goal ended a run of 827 minutes without scoring for Chelsea in all competitions, with his previous strike coming back in November against Sheffield United. Relief. pic.twitter.com/BBHDLlsHuo — OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2021

Во второй половине встречи картинка не поменялась, "пенсионеры" закономерно отправили в сетку ворот "креветок" еще два мяча. В начале тайма отличился Хадсон-Одои (3:0), а под занавес поединка выпрыгнул выше всех Хавертц (4:0). Основа "Челси" с вкраплениями резервистов в полноги разобралась с представителем Лиги 2 – теперь Лэмпард может выдохнуть и готовиться к пятничной встрече с "Фулхэмом".

Full-time!

A confident display as we progress into the next round of the @EmiratesFACup ???? ????4-0 ???? #CHEMOR pic.twitter.com/bwLvzYEcTe — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 10, 2021

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)

"Челси" – "Моркам" 4:0

Голы: Маунт (18), Вернер (44), Хадсон-Одои (49), Хавертц (85)

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Зума (Томори, 80), Рюдигер, Эмерсон – Хавертц, Гилмор, Маунт (Абрахам, 74) – Зиеш (Пулишич, 68), Вернер (Жиру, 68), Хадсон-Одои (Анджорин, 80)

"Моркам": Холстед – Куни (Меллор, 62), Дэвис, Найт-Персиваль, Хендри (Гибсон, 62) – Вильдиг, Сонго'О, Слев (О'Салливан), Филлипс, Гомес (Лайонс, 74) – Стоктон (Макалинден, 86)

Предупреждение: Гибсон (78)