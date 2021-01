Лондонский рецепт приготовления ланкаширских креветок. Кубок Англии. Челси – Моркам 4:0

Насколько сильно нервничает сейчас Лэмпард? А настолько, что выпускает почти основу на матч с командой, с которой его коллектив разделяет 66 мест в системе английских лиг. Мысли Фрэнка вполне понятны, он максимально исключил возможность провала на фоне последних проблем "Челси".

Интересно, что первый момент (и свой единственный за игру) создали футболисты "Моркама" – после прострела с правого фланга мяч сорвался с ноги у игрока гостей. Кепа потерял позицию, но чудом сумел реабилитироваться в пределах эпизода. Хозяева ответили результативно, "креветки" сделали подарок Маунту на День рождения, оставив англичанина одного в 14-м квадрате. Мейсон прицелился и точно пробил в левый от себя угол (1:0).

4 - Since the start of last season, Mason Mount has scored more goals from outside the box than any other Chelsea player in all competitions - indeed, four of his 10 goals for the club have been from outside the box. Range. pic.twitter.com/q6npajtASm