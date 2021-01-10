Агуэро не попал в заявку на матч Кубка Англии из-за коронавирусных ограничений

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в заявку на матч 1/32 финала Кубка Англии против "Бирмингема" из-за случаев коронавирусной инфекции в его окружении.

Из-за опасности возможного распространения вируса игрок должен некоторое время провести на изоляции, пока не придут результаты следующего теста. Сейчас у него нет заболевания, однако протокол ФА требует некоторых предостережений.

Напомним, Агуэро в прошлом году пропустил 135 дней из-за травмы колена. В этом сезоне на его счету всего 260 минут в девяти матчах, в которых он отметился двумя голами. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.