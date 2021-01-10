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Агуэро не попал в заявку на матч Кубка Англии из-за коронавирусных ограничений

Англия
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Тот случай, когда не ты виноват, но тебя наказывают

Агуэро не попал в заявку на матч Кубка Англии из-за коронавирусных ограничений
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Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в заявку на матч 1/32 финала Кубка Англии против "Бирмингема" из-за случаев коронавирусной инфекции в его окружении.

Из-за опасности возможного распространения вируса игрок должен некоторое время провести на изоляции, пока не придут результаты следующего теста. Сейчас у него нет заболевания, однако протокол ФА требует некоторых предостережений.

Напомним, Агуэро в прошлом году пропустил 135 дней из-за травмы колена. В этом сезоне на его счету всего 260 минут в девяти матчах, в которых он отметился двумя голами. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

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В статье: Серхио Агуэро АПЛ Манчестер Сити коронавирус
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Источник:
Twitter Jose Alvarez

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