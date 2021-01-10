  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кэпа проводит 100-й матч в составе Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кэпа проводит 100-й матч в составе Челси

Англия
(1 голосов)

Достижения для испанца

Кэпа проводит 100-й матч в составе Челси
Новина українською

"Челси" сейчас принимает "Моркам" в рамках третьего раунда Кубка Англии. В стартовом составе "аристократов" появился голкипер Кэпа Аррисабалага. Этот матч стал для него 100-м в футболке "синих".

Это седьмой результат среди всех вратарей "Челси". На шестой позиции расположился россиянин Дмитрий Харин, у которого 129 сыгранных матчей. Лидером в этом рейтинге является Петр Чех, в активе которого 494 встречи.

Испанец выступает за лондонцев с августа 2018 года. Тогда Кэпа перешел в "Челси" из "Атлетика" за 80 млн евро. За это время на его счету 34 "сухих" поединка и 116 пропущенных мячей. Вместе с командой вратарь побеждал в Лиге Европы.

В этом сезоне Аррисабалага до юбилейной встречи провел всего четыре матча за "аристократов" во всех турнирах, пропустив семь мячей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Англии Челси (Лондон) АПЛ Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Chelsea FC on Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...