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Кэпа проводит 100-й матч в составе Челси
Достижения для испанца
"Челси" сейчас принимает "Моркам" в рамках третьего раунда Кубка Англии. В стартовом составе "аристократов" появился голкипер Кэпа Аррисабалага. Этот матч стал для него 100-м в футболке "синих".
Ready to make it a century of appearances in a Chelsea shirt ???? Congratulations, @kepa_46 pic.twitter.com/HwGas2enVb— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 10, 2021
Это седьмой результат среди всех вратарей "Челси". На шестой позиции расположился россиянин Дмитрий Харин, у которого 129 сыгранных матчей. Лидером в этом рейтинге является Петр Чех, в активе которого 494 встречи.
Испанец выступает за лондонцев с августа 2018 года. Тогда Кэпа перешел в "Челси" из "Атлетика" за 80 млн евро. За это время на его счету 34 "сухих" поединка и 116 пропущенных мячей. Вместе с командой вратарь побеждал в Лиге Европы.
В этом сезоне Аррисабалага до юбилейной встречи провел всего четыре матча за "аристократов" во всех турнирах, пропустив семь мячей.
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