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Кубок Англии. Челтенхэм проходит Мансфилд Таун
В дополнительное время хозяева дожали гостей
Кубок Англии. 1/32 финала
Стадион: Уэддон Роуд (Челтенхэм)
Челтенхэм - Мансфилд Таун 2:1
Голы: Мау 73, Бойл 110 - МакЛоглин 3
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