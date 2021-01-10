  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Челтенхэм проходит Мансфилд Таун
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Челтенхэм проходит Мансфилд Таун

Англия
(1 голосов)

В дополнительное время хозяева дожали гостей

Кубок Англии. Челтенхэм проходит Мансфилд Таун
UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Уэддон Роуд (Челтенхэм)

Челтенхэм - Мансфилд Таун 2:1

Голы: Мау 73, Бойл 110 - МакЛоглин 3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Англии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...