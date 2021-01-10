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Хавертц прервал 16 матчевую серию без голов. Вернер забил впервые за 12 игр
Жертвой немецких игроков стал клуб из 4-го дивизиона Англии
В матче 1/32 Кубка Англии лондонский
В этом поединке голами в составе "аристократов" отметились два немецких игрока - хавбек Кай Хавертц и форвард Тимо Вернер.
Полузащитник поразил ворота гостей на 85-й минуте встречи, замкнув ударом головой подачу Сесара Аспиликуэты.
Kai Havertz bags his first #EmiratesFACup goal for @ChelseaFC ???? pic.twitter.com/x01PHBxvQj— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2021
А нападающий записал на свой счет результативное действие на 44-й минуте, после голевой передачи Хавертца.
Ziyech ➡️ Havertz ➡️ Werner ➡️ GOAL ????#EmiratesFACup @ChelseaFC pic.twitter.com/TikcokmlxY— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2021
Таким образом, Кай и Тимо прервали свои безголевые серии, которые длились 16 и 12 матчей соответственно.
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