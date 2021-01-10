Хавертц прервал 16 матчевую серию без голов. Вернер забил впервые за 12 игр

В матче 1/32 Кубка Англии лондонский "Челси" дома разгромил клуб из 4-й английской лиги - "Моркам".

В этом поединке голами в составе "аристократов" отметились два немецких игрока - хавбек Кай Хавертц и форвард Тимо Вернер.

Полузащитник поразил ворота гостей на 85-й минуте встречи, замкнув ударом головой подачу Сесара Аспиликуэты.

А нападающий записал на свой счет результативное действие на 44-й минуте, после голевой передачи Хавертца.

Таким образом, Кай и Тимо прервали свои безголевые серии, которые длились 16 и 12 матчей соответственно.