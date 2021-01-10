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Сульшер об игре с Уотфордом: Мы прошли, и это главное

Англия
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Также норвежец рассказал о состоянии Эрика Байи

Сульшер об игре с Уотфордом: Мы прошли, и это главное
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" поделился мыслями на счет победного матча его подопечных против "Уотфорда" в третьем раунде Кубка Англии:

"Мы прошли, и это главное. Мы начали очень ярко. Я не ожидал, что мы начнем так хорошо, потому что это команда, которая на самом деле не играла вместе, и они имели недостаточно минут раньше. Но это был действительно хороший старт, и мы создали несколько шансов и, конечно, забили гол.

Примерно через 20-25 минут, возможно, мы перестали играть в простой футбол; мы пытались усложнить ситуацию, и несколько раз получали контратаки. Часто теряли мяч, усложняли игру. Контратаки "Уотфорда" очень мощные: когда на вас бежит Андре Грей или Исмаила Сарр, у вас всегда будет выпрыгивать сердце из груди.

У Эрика Байи нету сотрясения мозга. Видимо, у него травмирована шея, но обследование все покажет", - сказал Сульшер.

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В статье: Кубок Англии Уотфорд Манчестер Юнайтед
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