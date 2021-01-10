Англия
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Марин - Тоттенхэм 0:5. Обзор матча и видео голов
Разгромная выездная победа "шпор"
Кубок Англии. 1/32 финала
Стадион: Рассетт Парк (Кросби)
Голы: Винисиус 24, 30, 37, Лукас 32, Девайн 60
Марин: Бейли Пассан, Соломон-Дэвис, Хьюз, Майли, Джойс, Барриган, Рэйвен, Хмами, Кенни-Куэмо, Девайн, Камминс.
Тоттенхэм: Харт, Доэрти, Алдервейрелд, Родон, Дэвис, Сиссоко, Уайт, Гедсон, Деле, Лукас, Винисиус.
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