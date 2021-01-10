Кубок Англии. Тоттенхэм громит Марин и выходит в следующий раунд

Такая себе разминка получилась у "Хотспур" во время поездки в графство Мерсисайд. Очень скромный "Марин" не имел шансов навязать полноценную борьбу представителю элитного дивизиона. Карлос Винисиус получил доверие от Моуриньо и воспользовался им - первых два мяча на счету бразильца. Еще до перерыва Винисиус оформил хет-трик.

Также в первом тайме Лукас Моура отметился точным ударом, стало понятно - хозяева не смогут вернуть интригу в поединок, да и результат встречи очевиден. Впрочем, полного разгрома "Марин" все же избежал, во втором тайме лишь один мяч побывал в воротах хозяев.

"Шпоры" играли в свое удовольствие, в полсилы, а сам матч скорее напоминал тренировку с повышенной ответственностью. Точку в игре поставил 16-летний дебютант лондонской команды, воспользовавшись пасом все того же Лукаса Моуры. Возможно, Девайн после такого дебюта получит доверие от Моуриньо и в более ответственных матчах. А пока "Хотспур" уверенно выходит в следующий раунд турнира.

Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Рассетт Парк (Кросби)

Марин - Тоттенхэм 0:5

Голы: Винисиус 24, 30, 37, Лукас 32, Девайн 60

Марин: Бейли Пассан, Соломон-Дэвис, Хьюз, Майли, Джойс, Барриган, Рэйвен, Хмами, Кенни-Куэмо, Девайн, Камминс.

Тоттенхэм: Харт, Доэрти, Алдервейрелд, Родон, Дэвис, Сиссоко, Уайт, Гедсон, Деле, Лукас, Винисиус.