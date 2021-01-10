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16 лет и 5 месяцев. Самый молодой дебютант в истории Тоттенхэма забил гол в первом же матче за команду
До рекорда Кубка Англии не хватило совсем немного
"Марин" принимает "Тоттенхэм" в рамках третьего раунда Кубка Англии. После перерыва со скамейки запасных на поле появился Алфи Девайн, став самым молодым дебютантом в истории "шпор" в возрасте 16 лет 5 месяцев и 9 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Дейну Скарлетт, который был старше почти на три месяца в момент своего первого матча за лондонскую команду. К слову, это произошло полтора месяца назад в матче Лиги Европы против "Лудогорца".
46 - Alfie Devine becomes our ????????????????????????????????-???????????????? First Team player!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 10, 2021
▶️ Alfie Devine
◀️ @MoussaSissoko
???? #MAFC 0-4 #THFC ⚪ pic.twitter.com/IgVMxbugOj
Мало того, что 16-летний англичанин превзошел предыдущее достижение своего одноклубника, он еще и забил гол через 15 минут после появления на поле. Он стал вторым самым молодым автором гола в истории Кубка Англии. Рекордсменом же является Джордж Уильямс, который был моложе на три месяца за Девайна на момент своего дебютного взятия ворот в этом турнире.
Divine from 16-year-old Devine ????#EmiratesFACup @SpursOfficial pic.twitter.com/2F7qd1j5V2— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2021
На 80-ю минуту матча "Тоттенхэм" побеждает "Марин" со счетом 0:5.
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