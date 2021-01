16 лет и 5 месяцев. Самый молодой дебютант в истории Тоттенхэма забил гол в первом же матче за команду

"Марин" принимает "Тоттенхэм" в рамках третьего раунда Кубка Англии. После перерыва со скамейки запасных на поле появился Алфи Девайн, став самым молодым дебютантом в истории "шпор" в возрасте 16 лет 5 месяцев и 9 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Дейну Скарлетт, который был старше почти на три месяца в момент своего первого матча за лондонскую команду. К слову, это произошло полтора месяца назад в матче Лиги Европы против "Лудогорца".

46 - Alfie Devine becomes our ????????????????????????????????-???????????????? First Team player!



▶️ Alfie Devine

◀️ @MoussaSissoko



???? #MAFC 0-4 #THFC ⚪ pic.twitter.com/IgVMxbugOj