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16 лет и 5 месяцев. Самый молодой дебютант в истории Тоттенхэма забил гол в первом же матче за команду

Англия
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До рекорда Кубка Англии не хватило совсем немного

16 лет и 5 месяцев. Самый молодой дебютант в истории Тоттенхэма забил гол в первом же матче за команду
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"Марин" принимает "Тоттенхэм" в рамках третьего раунда Кубка Англии. После перерыва со скамейки запасных на поле появился Алфи Девайн, став самым молодым дебютантом в истории "шпор" в возрасте 16 лет 5 месяцев и 9 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Дейну Скарлетт, который был старше почти на три месяца в момент своего первого матча за лондонскую команду. К слову, это произошло полтора месяца назад в матче Лиги Европы против "Лудогорца".

Мало того, что 16-летний англичанин превзошел предыдущее достижение своего одноклубника, он еще и забил гол через 15 минут после появления на поле. Он стал вторым самым молодым автором гола в истории Кубка Англии. Рекордсменом же является Джордж Уильямс, который был моложе на три месяца за Девайна на момент своего дебютного взятия ворот в этом турнире.

На 80-ю минуту матча "Тоттенхэм" побеждает "Марин" со счетом 0:5.

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В статье: Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон)
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