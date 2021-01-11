"С ВАР игра стала чище". Действующий арбитр АПЛ Майкл Оливер дал большое интервью

Майкл Оливер по праву считается одним из лучших современных английских арбитров. В 2010-м году он впервые работал на матче АПЛ, став самым молодым судьей в истории турнира. В 2012-м году он стал арбитром ФИФА, получив возможность работать на матчах Лиги Чемпионов и на международных турнирах.

В большом интервью Daily Mail Оливер поделился своим мнением о системе ВАР, встав на сторону видеоповторов, рассказал, как судьям нужно справляться с давлением во время матчей, а также признал свою ошибку, во время игры "Эвертон" - "Ливерпуль", когда не удалил Джордана Пикфорда.

"Я знаю, что ВАР стал навязчивой идеей, но я все равно выступаю за его применение. Все кричат, что это меняет футбол и футбольные правила, но стоит только отказаться от видеоповторов, как на выходных вы услышите крики людей: "Там была рука!". Стоит только убрать ВАР и люди сразу захотят его вернуть.

В конечном итоге даже после просмотра видеоповторов, любое решение остается за мной. И если я принимаю правильное решение с первого раза, то мне нет смысла его пересматривать. Теперь, когда есть мониторы с видео, у арбитров есть второй шанс - мы либо оставляем первое решение в силе, либо его меняем.

Арбитрам не нужно бояться смотреть аналитические программы, по типу "Match of the Day" или "Sunday morning" на Sky, в которых разбирают спорные ситуации. Это может пойти на пользу. Еще до эпохи ВАР, я ехал в машине после матча и был уверен в своей правоте, когда назначил пенальти за игру рукой, но только после узнал, что руки не было. Теперь есть специальная технология для этого.

Я думаю, что ВАР помогает футболу. Теперь арбитры выносят более справедливые решения, чаще получают признание от игроков. Когда ВАР проверяет какой-то эпизод, то игроки чувствуют себя спокойнее, ведь за это несут ответственность два человека. Главный судья видел это вживую, другой - на мониторе.

Стало меньше нарушений и сама игра стала чище. Игроки понимают, что их нарушения точно заметны, и это должно пойти на пользу игре. С ведением ВАР игроки стали меньше жаловаться на решения, которые были приняты 20 минут назад - они понимают, что каждый эпизод просматривается".

В октябре 2020-го Оливер работал на матче "Эвертон" - "Ливерпуль", который закончился немалым скандалом. После столкновения с вратарем "ирисок" Пикфордом, серьезную травму получил Вирджил ван Дейк, из-за которой он уже может не сыграть в текущем сезоне. Майкл признал, что совершил ошибку, не удалив Джордана.

"Первоначально мы думали, что в этом эпизоде не может быть пенальти, потому что там был офсайд. Мы проверяли этот эпизод, но я думал, что если там не было офсайда, то я назначу пенальти.

Этот момент я пересматривал много раз. Уверен, что Пикфорд не хотел нанести травму намеренно, но он, как показывают следующие события, поступил неправильно. Вся судейская бригада, и я в их числе, ошиблась. Нам нужно было зафиксировать офсайд и удалить Пикфорда.

Больше всего я был удивлен тому, что игроки не ждали, что я покажу красную. Никто из футболистов не просил меня об этом".

Во время интервью Оливер рассказал, какой стиль судейства ему ближе всего.

"У каждого судьи свой стиль. Мне часто говорят, что я бываю с игроками сильно вежлив. Это мой уже 11-й сезон в АПЛ и меня все хорошо знают, и я также знаю всех. Было бы странно, если бы во время матча "Тоттенхэма" я бы начал называть Кейна "номером 10". Почему бы мне его просто не назвать Харри, а ему меня - Майклом.

Абсолютно нормально, когда у судьи завязываются отношения с игроками, особенно когда он судит уже много лет. Это нормально, когда арбитр знает, где находится грань, за которую переступать нельзя.

Фаворитизм во время матча? Я не думаю, что он существует. Судьи во время матчей не дают нарушения, только потому что это Харри Магуайр или Кевин де Брюйне. Нет времени думать, все происходит на реакции. Это то, что мы делали уже тысячу раз".

Майкл убежден, что хоть правила офсайда после введения ВАР не идеальны, но они одинаковы для всех. Также английский арбитр не знает, как сейчас, можно исправить эту ситуацию.

"Я не знаю об альтернативах. Сейчас есть модная фраза "офсайд подмышкой", но офсайд либо есть, либо нет. Это факт. Это может кому-то нравится или нет, но сейчас правила офсайда одни для всех - для всех 20 команд, для всех 19 арбитров.

Что мы можем изменить? Говорить, что офсайд не считается по большому пальцу ноги, но по всей стопе считается? Или сделать допуск в 10 сантиметров. А если игрок будет в офсайде на 11?

Раньше могли быть разговоры о том, что боковой судья где-то ошибся, но сейчас у нас есть в распоряжении камеры и можно смотреть любой эпизод под разными углами. Многие высказывают недовольство, но они не могут предложить ничего лучше".

Также арбитр рассказал о новых правилах игры рукой.

"У нас было собрание перед началом сезона, где мы обсуждали новые правила игры рукой. Нам приходилось учиться уже по ходу сезона. Если вы судите матч АПЛ в субботу, а игру Лиги Чемпионов в среду, то некоторые эпизоды приходится судить иначе. Нужно адаптироваться.

Правила игры рукой действительно были не совсем корректны. Мы (представители Лиги, клубы и судьи) собрались вместе и пересмотрели некоторые моменты. Теперь ситуация стала лучше".

Майкл Оливер, несмотря на то, что судит многие матчи АПЛ, не лишен болельщицких качеств. В интервью он откровенно признался, за какой клуб болеет.

"Я никогда не судил игры "Ньюкасла". Мы должны сразу предупреждать, за какие команды мы болеем или если члены наших семей работают в одном из клубов. Арбитр не может принимать участия в матчах этих команд.

"Ньюкасл" часто ведет борьбу за выживание и когда наступает март или апрель, то я могу повлиять на команды, которые вылетят. Если "Ньюкаслу" нужно будет одно очко, чтобы спастись, а их конкурентом будет условная "Астон Вилла", я бы отказался от того, чтобы судить их матч. Это не стоит хлопот".

В самом конце интервью Оливер рассказал, как он справляется с постоянным давлением на матчах высокого уровня.

"Нужно думать рационально. Я прекрасно понимаю, что футбол - это игра, и сейчас в мире происходят вещи гораздо более важные. Если вы случайно совершили ошибку, то это еще не конец света.

Если я смотрю "Ньюкасл", то хочу, чтобы они выиграли. Все болельщики в мире также ждут побед от своей команды и когда что-то идет не так, то ваша первая реакция - судья неправ.

У каждого найдется повод вас покритиковать. Я часто пытаюсь отойти от этого. Нужно понимать, что если вас критикуют, то, вероятно, по какой-то причине. В этом ничего личного. Это просто игра, и вы делаете все возможное. Если судья допустит ошибку, то нужно извлечь из нее урок и постараться не повторять ту же ошибку через неделю".

Перевод и адаптация - Георгий Грошев