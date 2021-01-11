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Кубок Англии. Брайтон в серии пенальти обыгрывает Ньюпорт
Непростая и драматичная победа "чаек"
Кубок Англии. 1/32 финала
Стадион: Родни Парейд (Ньюпорт)
Ньюпорт - Брайтон 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Уэбстер 90+5 (авт.) - Марч 90
Ньюпорт Каунти: Кинг, Амонд, Беннетт, Деметриу, Девитт, Долан, Хейнс, Лонж-Кинг, Уиллмотт, Шеперд, Шиэн.
Брайтон энд Хоув Альбион: Стил, Биссума, Гросс, Данк, Джаханбахш, Зекири, Макаллистер, Марч, Мопе, Уайт, Уэбстер.
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