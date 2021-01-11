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Кубок Англии. Брайтон в серии пенальти обыгрывает Ньюпорт

Англия
(1 голосов)

Непростая и драматичная победа "чаек"

Кубок Англии. Брайтон в серии пенальти обыгрывает Ньюпорт
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Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Родни Парейд (Ньюпорт)

Ньюпорт - Брайтон 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Уэбстер 90+5 (авт.) - Марч 90

Ньюпорт Каунти: Кинг, Амонд, Беннетт, Деметриу, Девитт, Долан, Хейнс, Лонж-Кинг, Уиллмотт, Шеперд, Шиэн.

Брайтон энд Хоув Альбион: Стил, Биссума, Гросс, Данк, Джаханбахш, Зекири, Макаллистер, Марч, Мопе, Уайт, Уэбстер.

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В статье: Кубок Англии Брайтон энд Хоув Альбион Ньюпорт
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