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Приятно провести еще один сухой матч - Американский вратарь Сити об игре с Бирмингемом
Манчестер Сити прошел в следующий раунд
25-летний голкипер "Манчестер Сити" из США Зак Стеффен поделился своим мнением о том, что команда настроена выиграть Кубок Англии. В рамках 3-го раунда Кубка Англии команда Гвардиолы уверенно обыграла на домашнем стадионе "Бирмингем" (3:0).
"Мы хотим выиграть как можно больше трофеев. Мы хотим выигрывать больше игр, играя в лучший футбол. Наша работа - оставаться сосредоточенным в течение 90 минут. Мне повезло быть частью команды, взаимодействовать с мячем, чтобы оставаться вовлеченным в игру.
"Мне нравится играть в футбол, и было б здорово сыграть еще несколько игр. Расстраивает только то, что не было фанатов. Я чувствую себя уверенно и вошел в ритм. Я думаю команада проделала отличную работу во время этих матчей, и я буду продолжать усердно работать, чтобы добиться успеха. Приятно провести еще один сухой матч, наличие серии игр без пропущенных мячей было важно для "Сити", - цитирует слова официальный сайт клуба.
Напомним, что "Манчестер Сити" вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Стеффен, который перешел из американского "Коламбуса" за семь миллионов долларов, в этом сезоне сыграл семь матчей, три из которых отстоял на ноль.
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