  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Никто не запомнит, как выглядела таблица 12 января 2021 года". Сульшер – о шансах МЮ на титул АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Никто не запомнит, как выглядела таблица 12 января 2021 года". Сульшер – о шансах МЮ на титул АПЛ

Англия
(1 голосов)

Оле на связи

"Никто не запомнит, как выглядела таблица 12 января 2021 года". Сульшер – о шансах МЮ на титул АПЛ
Новина українською

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал шансы "красных дьяволов" на победу в АПЛ. Напомним, "манкунианцы" и "Ливерпуль" набрали по 33 зачетных пункта, у "МЮ" есть игра в запасе. Цитирует норвежца портал Goal.com.

Читайте такжеСульшер: Я говорю и повторяю ван де Беку, насколько мы его высоко оцениваем

"Мы еще даже не преодолели экватор сезона, каждый матч в чемпионате – это испытание и новый вызов. "Уотфорд" устроил нам проверку, "Бернли" тоже будет проверкой, "Ливерпуль" – еще одной, затем мы встретимся с "Фулхэмом".

"Никто не запомнит, как выглядела таблица 12 января 2021 года. Каждый поединок в АПЛ – это шанс укрепить уверенность".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...