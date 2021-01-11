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"Никто не запомнит, как выглядела таблица 12 января 2021 года". Сульшер – о шансах МЮ на титул АПЛ
Оле на связи
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал шансы "красных дьяволов" на победу в АПЛ. Напомним, "манкунианцы" и "Ливерпуль" набрали по 33 зачетных пункта, у "МЮ" есть игра в запасе. Цитирует норвежца портал Goal.com.
"Мы еще даже не преодолели экватор сезона, каждый матч в чемпионате – это испытание и новый вызов. "Уотфорд" устроил нам проверку, "Бернли" тоже будет проверкой, "Ливерпуль" – еще одной, затем мы встретимся с "Фулхэмом".
"Никто не запомнит, как выглядела таблица 12 января 2021 года. Каждый поединок в АПЛ – это шанс укрепить уверенность".
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