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В победном матче Кубка Англии с Лидсом тренер команды из Лиги 2 выпустил на поле… телеведущего

Англия
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"Павлины" капитулировали

В победном матче Кубка Англии с Лидсом тренер команды из Лиги 2 выпустил на поле… телеведущего
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Команде из Лиги 2 под названием "Кроули" в 1/32 Кубка Англии выпало сражаться с "Лидсом" Марсело Бьелсы. Интересно, что коллектив из четвертого по рангу дивизиона страны легко справился с клубом АПЛ (3:0).

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Однако данная встреча подарила футбольной общественности еще один интересный инфоповод. На 91-й минуте у "Кроули" на замену вышел известный английский телеведущий Марк Райт. Он провел на поле всего пару минут, дебютировав в рамках турнира.

Марк постоянно участвует в реалити-шоу, работал на различных телеканалах страны, таких как BBC, ITV, CBBC. Видимо, собственной передачи на радио ему было мало.

Ранее Райт занимался в академиях "Вест Хэма", "Арсенала" и "Тоттенхэма", но закрепиться у грандов АПЛ на молодежном уровне не сумел, после чего скитался в Национальной лиге (пятый по силе дивизион). 33-летний Марк регулярно поддерживал форму, а во время пандемии пробовал трудоустроиться в клубы из Лиги 1 и Лиги 2. На его запрос откликнулся "Кроули".

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В статье: Кубок Англии Лидс Юнайтед Марк Райт Кроули
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