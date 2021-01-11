Сын за отца. Как Лиэм Делап пробивается в основу Ман Сити

Частенько, когда герои футбола прошлых лет уходят на пенсию, на авансцену выходят их сыновья. В последнее время на зеленых футбольных полях засверкало немало юношей, которые могут гордиться прошлым своих отцов. Одним из таких совершенно недавно стал Лиэм Делап, 17-летний сын Рори Делапа, человека, вошедшего в историю английской Премьер-лиги.

Рори Делап не был звездой топового английского клуба. Свою популярность он заслужил в "Сток Сити", причем сделал это в уникальной манере. Нет и не было в мире игрока, лучше вбрасывающего аут, чем Делап. Казалось, что его руки – это настоящее требуше, которое способно отправить снаряд на невозможную дальность. За годы в "Стоке" вбросом мяча из аута он получил шесть голевых передач, всего в двадцати четырех случаях этот стандарт, исполненный Рори, заканчивался голом. Все это было крайне удивительным, если бы не тот факт, что в молодости Делап занимался метанием копья. Эта техника позволила ему бросать мяч далеко и точно. Старший Делап повесил бутсы на гвоздь семь лет назад в клубе четвертой английской лиги "Бертон".

Лиэм Делап родился в Винчестере в феврале 2003 года. Его отец тогда выступал за "Саутгемптон". В возрасте шести лет Лиэм был зачислен в академию "Дерби Каунти". Тренеры практически всех возрастов отмечали, что парень хорошо развит не по годам, всегда становился лидером коллектива и получал капитанскую повязку. Его успехи на молодежном уровне были замечены в академии "Манчестер Сити", куда ему предложили перейти в прошлом году.

Всю семью Делапов предварительно позвали показать всю базу "Сити", затем прошло целое собеседование. Самого Лиэма, как и его отца Рори, впечатлило отношение к делу и те перспективы, которые могут ожидать в будущем молодого игрока, желающего заявить о себе громче, чем получилось у родителя.

В отличии от отца, который играл за Ирландию, Лиэм решил выступать за сборную Англии. В U17 он стал капитаном и одним из ее лидеров. В "Сити" тоже пошло как по маслу: семь голов, шесть голевых передач и титул чемпионов Англии своего возраста. Этим летом Пеп Гвардиола решил пригласить молодого форварда на тренировки с основной командой.

"Это был невероятный опыт, – признался Лиэм Делап. – Очевидно, что они лучшие из лучших. Учиться у них, быть рядом с ними дает понимание того, что такое высокий уровень и что нужно делать, чтобы его достичь. Чувство вкуса этого вселяет в меня большую уверенность".

Со стороны Гвардиолы это был скорее огромный аванс, чем реальный расчет на привлечение парня к игре за основу. Однако "Манчестер Сити" играет на большое количество фронтов, что позволяет Пепу ротировать состав и давать поиграть тем, кто нуждается в игровой практике на таком уровне. Тем более, что несколько форвардов "горожан" выбыли из-за травм. 24 сентября 2020 года состоялся дебют Лиэма Делапа за клуб. Команде Гвардиолы предстоял матч Кубка Лиги против "Борнмута", свалившегося в Чемпионшип. Испанец выставил резервный состав и уже на восемнадцатой минуте молодой английский форвард открыл счет своим голам за "манкунианцев".

Спустя три дня, 27 сентября, Делап вновь получил игровое время. На этот раз в соперниках был "Лестер", а матч проходил в рамках английской Премьер-лиги. Пеп Гвардиола выпустил нападающего на 51-й минуте вместо Фернандиньо. "Сити" достаточно сенсационно проиграл 2:5. После матча тренер объяснил свое решение так: "Нам нужно было поставить в штрафную игрока с хорошим чувством пространства и хорошим ударом головой. Было непросто, потому что там у них было по три полузащитника".

Гвардиола за последнее время привлек к работе с основной командой немало представителей клубной академии. Он даже выразил удовлетворение тем, как она работает. Отдельной строкой Пеп подчеркнул успехи Лиэма: "Он выделяется своей физической готовностью. На тренировках мы видим, как он хорош в качестве завершителя. Теперь он должен сохранять спокойствие и продолжать работать. Мы очень довольны его игрой – он играл очень хорошо". Когда тебя хвалит один из лучших тренеров мира, что еще нужно для прогресса?

Несмотря на все успехи своего отца во вбрасывании мяча из аута, Лиэм абсолютно холодно относится к этому аспекту игры. Почему так случилось в одном из интервью рассказал его отец – Рори Делап: "Когда сыну было около десяти лет, один из родителей кричал, что своими вбрасываниями он убивает игру. С тех пор он ни разу не подходил к этому стандарту. Не думаю, что это будет частью его игры". Может показаться, что это своего рода психологическая травма. На самом же деле, вбрасывать аут – не дело для форварда, который в 17 лет имеет рост в 186 см. Ему нужно быть в штрафной соперника и завершать такие вбросы ударом головой.

В одном из интервью газете Manchester Evening Делап признался, что восхищается Криштиану Роналду, бывшим игроком "Манчестер Юнайтед", красным "врагом" "Сити": "Я всегда восхищался им. Его манера игры, скорость и сила. Для меня он лучший в мире. Это мечта, стремиться к тому, кто лучший. Мечты всегда должны быть высокими". И у них есть что-то общее: против них трудно играть, оба мощные и хорошо играют в штрафной.

Пока Лиэму Делапу всего семнадцать лет, трудно ждать, что он будет выходить даже на замену в таком клубе, коим является "Манчестер Сити" - после сентябрьских дебютов он вернулся в первую команду лишь в воскресенье в кубковом поединке против «Бирмингема», да и то лишь на 15 минут после выхода на замену. Уж слишком высока конкуренция, да и в королевстве Гвардиолы в этом году далеко не все так радужно. Нужно больше стабильности и проверенные бойцы. Однако за дубль "Сити" Делап выходит постоянно и забивает практически в каждом матче (девять голов в десяти поединках). Есть немалая вероятность, что если он продолжит в том же духе, то получит шанс в аренде в клубе АПЛ или Чемпионшипа.