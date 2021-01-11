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"Никто не сказал мне иного ". Моуриньо ожидает, что матч с Астон Виллой пройдет по расписанию

Англия
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"Никто не сказал мне иного ". Моуриньо ожидает, что матч с Астон Виллой пройдет по расписанию
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал перипетии с датой матча 18-го тура АПЛ между "шпорами" и "Астон Виллой". Цитирует португальца портал Goal.com.

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"Когда следующий матч? В среду, 13 января. Другой информации у меня нет, никто не сказал мне иного. Мы начинаем подготовку к поединку и продолжим ее, если не будет никаких изменений".

Напомним, в стане бирмингемского клуба произошла вспышка коронавируса. Из-за нее "вилланы" были вынуждены выставить молодежный состав на матч 3-го раунда Кубка Англии с "Ливерпулем" (1:4).

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В статье: Жозе Моуриньо Астон Вилла (Бирмингем) Тоттенхэм (Лондон) коронавирус
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Источник:
Goal.com

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