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АПЛ перенесла ряд матчей из-за вспышки коронавируса

Англия
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Об этом сообщила лига на своем официальном сайте

АПЛ перенесла ряд матчей из-за вспышки коронавируса
Новина українською

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте сообщила об изменениях в расписании предстоящих матчей.

Как уже сообщалось, "Астон Вилла" из-за вспышки коронавируса в клубе оказалась не готова ко встрече 18-го тура чемпионата с "Тоттенхэм Хотспур", которая должна была состояться 13 января. В связи с этим лига перенесла матч на неопределённый срок, а "шпоры" в назначенный день вместо выезда в Бирмингем сыграют дома с "Фулхэмом". Изначально лондонское дерби должно было пройти 30 декабря, однако тогда проблемы с инфекцией были у "дачников".

В связи с незапланированным матчем в середине недели у "Фулхэма" матч команды с "Челси" был перенесён с 15 января на 16 января.

Также изменилась дата проведения матча "Астон Виллы" с "Эвертоном". Вместо 16 января встреча пройдёт 17 января.

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В статье: АПЛ
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