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Манчестер Юнайтед может потерять одного из своих защитников

Англия
(1 голосов)

Байер в ближайшее время подпишет контракт с игроком

Манчестер Юнайтед может потерять одного из своих защитников
Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса может продолжить карьеру в "Байере", сообщается в Twitter журналиста Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы ведут переговоры. Есть вероятность, что 23-летний футболист уже завтра может стать игроком немецкой команды, так как личные условия контракта уже согласованы. Осталось клубам договориться о некоторых деталях соглашения.

В сезоне-2020/21 голландец провел лишь 1 игру в АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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В статье: Байер (Леверкузен) Манчестер Юнайтед Тимоти Фосу-Менса
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