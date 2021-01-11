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Почти 40 положительных случаев. В АПЛ объявили результаты новой волны тестирования на COVID-19

Англия
(1 голосов)

Все не так и плохо?

Почти 40 положительных случаев. В АПЛ объявили результаты новой волны тестирования на COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Официальная пресс-служба АПЛ объявила результаты новой волны тестирования игроков и персонала клубов на коронавирус. Процедура проходила с 4-го по 10-е января.

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Всего было обнаружено 36 положительных случаев - все отправились на самоизоляцию. Всего было сделано 2539 теста. Отметим, что во время прошлой волны было 40 положительных при меньшем количестве сделанных тестов (2295).

Ранее АПЛ уже подтверждала, что не рассматривает вариант приостановки чемпионата.

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В статье: АПЛ коронавирус
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Комментарии (1)
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Liverpool 333 (Кировоград )
11.01.2021 в 21:41
Вакцинация начала действовать, посмотрим что будет дальше после "волшебного укольчика" .
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