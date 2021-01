Почти 40 положительных случаев. В АПЛ объявили результаты новой волны тестирования на COVID-19

Официальная пресс-служба АПЛ объявила результаты новой волны тестирования игроков и персонала клубов на коронавирус. Процедура проходила с 4-го по 10-е января.

Всего было обнаружено 36 положительных случаев - все отправились на самоизоляцию. Всего было сделано 2539 теста. Отметим, что во время прошлой волны было 40 положительных при меньшем количестве сделанных тестов (2295).

It marks a slight drop from the season-high of 40 positive cases which were revealed in last week's results - the first in which players and staff at all 20 clubs were being tested twice a week.