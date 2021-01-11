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Озил: Есть две страны, в которых я бы хотел поиграть - Турция и США

Англия
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Где ждем полузащитника?

Озил: Есть две страны, в которых я бы хотел поиграть - Турция и США
UA-Футбол
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Игрок "Арсенала" Месут Озил, который вероятно скоро сменит клуб, рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.

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"Есть две страны, в которых я бы хотел поиграть до окончания карьеры - Турция и США. Если я окажусь в турецком чемпионате, то только в составе "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что Озил близок именно к переезду в Турцию.

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В статье: Месут Озил Фенербахче (Стамбул) Арсенал (Лондон)
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