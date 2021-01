Озил: Есть две страны, в которых я бы хотел поиграть - Турция и США

Игрок "Арсенала" Месут Озил, который вероятно скоро сменит клуб, рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.

"Есть две страны, в которых я бы хотел поиграть до окончания карьеры - Турция и США. Если я окажусь в турецком чемпионате, то только в составе "Фенербахче".

I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey ???????? and USA ????????. If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce. https://t.co/TL68kUL62M