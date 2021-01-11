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Озил: Есть две страны, в которых я бы хотел поиграть - Турция и США
Где ждем полузащитника?
Игрок "Арсенала" Месут Озил, который вероятно скоро сменит клуб, рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.
"Есть две страны, в которых я бы хотел поиграть до окончания карьеры - Турция и США. Если я окажусь в турецком чемпионате, то только в составе "Фенербахче".
I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey ???????? and USA ????????. If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce. https://t.co/TL68kUL62M— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
Ранее сообщалось, что Озил близок именно к
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