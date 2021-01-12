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Фирмино доминирует, но лучший - у Салаха. Ливерпуль выбрал гол месяца. ВИДЕО

Англия
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Фирмино доминирует, но лучший - у Салаха. Ливерпуль выбрал гол месяца. ВИДЕО
Новина українською

Официальный канал "Ливерпуля" на YouTube опубликовал подборку пяти лучших голов, которые команда Юргена Клоппа забила в декабре. Сразу три из них принадлежат Фирмино, однако лучшим по версии болельщиков стал удар в девятку Мохамеда Салаха в игре с "Кристал Пэлас". К слову, египтянин лидирует в таблице бомбардиров АПЛ - на его счету 13 результативных ударов.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Роберто Фирмино лучшие голы
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