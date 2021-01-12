Фирмино доминирует, но лучший - у Салаха. Ливерпуль выбрал гол месяца. ВИДЕО

Официальный канал "Ливерпуля" на YouTube опубликовал подборку пяти лучших голов, которые команда Юргена Клоппа забила в декабре. Сразу три из них принадлежат Фирмино, однако лучшим по версии болельщиков стал удар в девятку Мохамеда Салаха в игре с "Кристал Пэлас". К слову, египтянин лидирует в таблице бомбардиров АПЛ - на его счету 13 результативных ударов.