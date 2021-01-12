"Если не забиваешь, то и не празднуешь". Анчелотти – о запрете на объятия после голов

Менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал эффективность рекомендаций, которые вынесла Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA). Напомним, игрокам не рекомендуется обниматься при праздновании голов. Цитирует итальянца The Independent.

Читайте также Анчелотти рассказал, когда Хамес сможет вновь сыграть за Эвертон

"Честно говоря, нет правил, которые могут запретить праздновать гол. Мы действительно строго выполняем правила, которые были установлены руководством АПЛ, следуем всем протоколам. Если АПЛ скажет, что мы не должны праздновать и обниматься, то мы не будем этого делать".