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"Если не забиваешь, то и не празднуешь". Анчелотти – о запрете на объятия после голов

Англия
(1 голосов)

Папа Карло на связи

"Если не забиваешь, то и не празднуешь". Анчелотти – о запрете на объятия после голов
Новина українською

Менеджер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал эффективность рекомендаций, которые вынесла Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA). Напомним, игрокам не рекомендуется обниматься при праздновании голов. Цитирует итальянца The Independent.

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"Честно говоря, нет правил, которые могут запретить праздновать гол. Мы действительно строго выполняем правила, которые были установлены руководством АПЛ, следуем всем протоколам. Если АПЛ скажет, что мы не должны праздновать и обниматься, то мы не будем этого делать".

"Может, просто не будем забивать, так будет лучше, не правда ли? Если ты не забиваешь, то и не празднуешь".

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В статье: Карло Анчелотти Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ коронавирус
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Источник:
Independent

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Комментарии (1)
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fabo69
12.01.2021 в 13:45
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