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Авраам Грант может вернуться в Челси
Правда в качестве ассистента
Бывший тренер "Челси" Авраам Грант может вернуться в лондонский клуб, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, владелец "Челси" Роман Абрамович рассматривает возможность возвращения 65-летнего специалиста в клуб. У Гранта сохранились дружеские отношения с Абрамовичем. Отмечается, что бизнесмен не собирается увольнять Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера "Челси". Грант может стать ассистентом Лэмпарда в английском клубе.
Грант возглавлял "Челси" с 2007 по 2008 годы. Под руководством специалиста лондонская команда заняла второе место в чемпионате Англии (сезон-2007/2008) и вышла в финал Лиги чемпионов (сезон-2007/2008).
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