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Официально: Арсенал продлил контракт с 25-летним защитником
В последнее время смог стать основным
Лондонский "Арсенал" официально объявил о подписании нового контракта с Робом Холдингом.
Новая сделка рассчитана до лета 2024-го. Также у "канониров" есть пункт продления еще на один сезон. Центрбек играет за лондонский клуб с 2015-го.
✍️ @RobHolding95 has signed a new long-term contract until 2024, with an option for a further year— Arsenal (@Arsenal) January 12, 2021
В текущем сезоне Холдингу удалось стать основным игроком команды Артеты - на его счету 18 матчей и одна голевая передача.
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