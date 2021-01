Официально: Арсенал продлил контракт с 25-летним защитником

Лондонский "Арсенал" официально объявил о подписании нового контракта с Робом Холдингом.

Новая сделка рассчитана до лета 2024-го. Также у "канониров" есть пункт продления еще на один сезон. Центрбек играет за лондонский клуб с 2015-го.

