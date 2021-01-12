  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Арсенал продлил контракт с 25-летним защитником
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Арсенал продлил контракт с 25-летним защитником

Англия
(1 голосов)

В последнее время смог стать основным

Официально: Арсенал продлил контракт с 25-летним защитником
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" официально объявил о подписании нового контракта с Робом Холдингом.

Новая сделка рассчитана до лета 2024-го. Также у "канониров" есть пункт продления еще на один сезон. Центрбек играет за лондонский клуб с 2015-го.

В текущем сезоне Холдингу удалось стать основным игроком команды Артеты - на его счету 18 матчей и одна голевая передача.

Читайте такжеЛондонский Арсенал летом поборется за Соломона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Роб Холдинг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...