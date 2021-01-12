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МЮ может предложить Рамосу двухлетний контракт, который испанец требует у Реала
Плохие новости для Зидана
Серхио Рамос пока не может договориться с "Реалом" о новом контракте. Его текущая сделка заканчивается ближайшим летом и он уже может начать переговоры с другими клубами.
По данным Calciomercato, воспользоваться ситуацией планирует "МЮ". Английский гранд может предложить центрбеку двухлетний контракт, который так требует Рамос.
Пока что официальные переговоры между сторонами не начинались. Серхио хочет остаться в Мадриде, но готов рассмотреть и другие предложения.
Отметим, что сейчас "Реал" ведет переговоры с
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