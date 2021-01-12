МЮ может предложить Рамосу двухлетний контракт, который испанец требует у Реала

Серхио Рамос пока не может договориться с "Реалом" о новом контракте. Его текущая сделка заканчивается ближайшим летом и он уже может начать переговоры с другими клубами.

По данным Calciomercato, воспользоваться ситуацией планирует "МЮ". Английский гранд может предложить центрбеку двухлетний контракт, который так требует Рамос.

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Пока что официальные переговоры между сторонами не начинались. Серхио хочет остаться в Мадриде, но готов рассмотреть и другие предложения.