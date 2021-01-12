Шеффилд Юнайтед справляется с Ньюкаслом и добывает первую победу в АПЛ

Похоже, "клинки" выбираются из кризиса. Три дня назад подопечные Криса Уалдера в Кубке Англии обыграли "Бристоль Роверс" (3:2). Теперь победа в чемпионате. Напомним, что в 17-ти предыдущих турах Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" набрал аж два очка. Сейчас в активе у "клинков" пять баллов, что добавляет оптимизма, хотя пока не позволяет выбраться из подвалов турнирной таблицы.

Сам матч прошел для хозяев по довольно приемлемому сценарию, помогло удаление Фрейзера - две совершенно глупые желтые карточки заработал игрок "Ньюкасла" с перерывом в три минуты. "Шеффилд" заметно доминировал в игре, создал больше голевых ситуаций и мог забивать больше, помешала старая болезнь - низкая реализация моментов.

Активность хозяев все же была вознаграждена. Решающий момент случился на 71-й минуте, когда в штрафной "Ньюкасла" мяч попал в руку защитнику "сорок", арбитры долго смотрели повтор и все же назначили пенальти. Шарп с точки пробил без шансов для голкипера. Скользкое преимущество "клинки" удержали не без труда, на последних минутах у гостей получилось несколько хороших атак и ударов, Рэмсдейл спасал и дважды мяч пролетел рядом со штангой. Можно назвать эту победу "Шеффилда" заслуженной, а уж долгожданной - так точно.

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 1:0

Голы: Шарп 72 (пен.)

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 6. Бэшэм (Брюстер 51), 12. Иган, 20. Богл, 4. Флек, 7. Ландстрем, 14. Берк (Шарп 59), 16. Норвуд, 22. Ампаду, 23. Осборн, 17. Макголдрик.

Ньюкасл Юнайтед: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 3. Дамметт (Ричи 74), 14. Хайден, 18. Фернандес (Кэрролл 77), 36. Лонгстафф, 22. Едлин (Мерфи 84), 5. Шер, 16. Хендрик, 21. Фрэйзер, 13. Уилсон.

Предупреждения: Шарп 80, Макголдрик 90 - Фрейзер 42, Дарлоу 69, Шер 86, Хайден 90+5

Удаление: Фрейзер 45