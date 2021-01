Артете на радость. Три игрока Арсенала в ближайшее время должны вернуться к игре

Несколько игроков лондонского "Арсенала" в ближайшее время должны вернуться на футбольное поле.

Смог избежать серьезной травмы Габриэль Мартинелли. В ближайшее время он начнет занятия в общей группе. Томас Парти также работает со всеми, а центрбек Габриэль сможет выйти на поле уже в ближайшей игре.

Arsenal injury update



- Martinelli has progressed 'very well' and should be back in full training in a few days.

- Gabriel is available for Thursday night's game.

- Partey to be assessed, but has been in full training all week. pic.twitter.com/ipRziBkVoQ