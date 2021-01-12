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Артете на радость. Три игрока Арсенала в ближайшее время должны вернуться к игре

Англия
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У лондонцев светлая полоса

Артете на радость. Три игрока Арсенала в ближайшее время должны вернуться к игре
UA-Футбол
Новина українською

Несколько игроков лондонского "Арсенала" в ближайшее время должны вернуться на футбольное поле.

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Смог избежать серьезной травмы Габриэль Мартинелли. В ближайшее время он начнет занятия в общей группе. Томас Парти также работает со всеми, а центрбек Габриэль сможет выйти на поле уже в ближайшей игре.

В четверг "Арсенал" сразится с "Кристал Пэлас".

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В статье: Арсенал (Лондон) Габриэль Томас Парти Габриель Мартинелли
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