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Артете на радость. Три игрока Арсенала в ближайшее время должны вернуться к игре
У лондонцев светлая полоса
Несколько игроков лондонского "Арсенала" в ближайшее время должны вернуться на футбольное поле.
Смог избежать серьезной травмы Габриэль Мартинелли. В ближайшее время он начнет занятия в общей группе. Томас Парти также работает со всеми, а центрбек Габриэль сможет выйти на поле уже в ближайшей игре.
Arsenal injury update— Charles Watts (@charles_watts) January 12, 2021
- Martinelli has progressed 'very well' and should be back in full training in a few days.
- Gabriel is available for Thursday night's game.
- Partey to be assessed, but has been in full training all week. pic.twitter.com/ipRziBkVoQ
В четверг "Арсенал" сразится с "Кристал Пэлас".
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