АПЛ. Вулверхэмптон - Эвертон 1:2. Сказывается опыт Анчелотти?

"Ириски" смелее начали игру, а "волки" словно чего-то ждали и присматривались к сопернику. Одна из первых атак гостей завершилась голом. После паса Диня неожиданно легко Айуоби прошел двух защитников и нанес смачный удар - 1:0. Пропущенный гол разворошил хозяев, такое начало их никак не могло устроить, пришлось идти вперед и отыгрываться.

Великолепный пас отдал Аит-Нури, Невеш успел обработать мяч и пробить при пассивном отношении защитников - 1:1. Примерно равная шла игра в первом тайме, счет справедливо отображал ход встречи. После быстрого обмена точными ударами, осторожнее стали действовать футболисты. Из опасных моментов можно отметить, пожалуй, только удар Фабио Сильвы, но Пикфорд с ним справился.

У "Эвертона" на поле выделялись Айуоби и Родригес, несмотря на то, что их ударам не хватало точности. Во втором тайме Невеш обязан был забивать за "волков", из выгодной позиции он запустил мяч над перекладиной. Время от времени возникала активность, потом некоторое затишье. Соперники желали усыпить бдительность друг друга.

И все же команда Анчелотти допускала меньше ошибок в обороне и переходила к атакам более умело, используя скорости. Вряд ли победа "ирисок" случилась за счет опыта тренера или тактического превосходства итальянца, но во многих важных компонентах игры мерсисайдцы выглядели предпочтительнее. Выдержав несколько опасных атак, гости провели свою результативную. Хорошим пасом Гомеса воспользовался Кин, точно в угол пробил он. Патрисиу не имел возможности достать мяч.

Три очка набирает "Эвертон" и выходит на четвертое место, удерживая позиции в группе лидеров. "Вулверхэмптон" застрял, и, похоже, что надолго, в нижней части турнирной таблицы.

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Молиньо (Вулверхэмптон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Вулверхэмптон - Эвертон 1:2

Голы: Невеш 14 - Айуоби 6, Кин 77

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 16. Коуди, 22. Семеду, 32. Дендокер, 3. Аит-Нури, 8. Невеш, 18. Гиббс-Уайт, 27. Саисс, 28. Моутинью, 7. Педру, 17. Силва.

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт, 5. Кин, 12. Динь, 13. Мина, 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 22. Годфри, 26. Дэвис, 17. Айуоби, 19. Родригес.

Предупреждение: Семеду 89 - Дукуре 50, Холгейт 69