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Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1. Вершина АПЛ взята!

Англия
(1 голосов)

Класс игроков "красных дьяволов" делает результат

Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1. Вершина АПЛ взята!
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Английская Премьер Лига, 1-й тур

Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Погба 71

Бернли: Поуп - Лоутон, Тарковский, Ми, Питерс - Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Брейди (Макнил 65) - Вуд (Выдра 80), Барнс (Родригес Дж. 88).

Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван Биссака, Байи, Магуайр, Шоу - Погба, Матич - Рашфорд (Гринвуд 80), Фернандеш (Мактоминей 89), Марсьяль (Туанзебе 90+5) - Кавани.

Предупреждение: Вествуд 62 - Шоу 32, Фернандеш 45+3.

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В статье: Поль Погба АПЛ Манчестер Юнайтед Бернли
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