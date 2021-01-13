Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1. Вершина АПЛ взята!
Класс игроков "красных дьяволов" делает результат
Английская Премьер Лига, 1-й тур
Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Погба 71
Бернли: Поуп - Лоутон, Тарковский, Ми, Питерс - Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Брейди (Макнил 65) - Вуд (Выдра 80), Барнс (Родригес Дж. 88).
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван Биссака, Байи, Магуайр, Шоу - Погба, Матич - Рашфорд (Гринвуд 80), Фернандеш (Мактоминей 89), Марсьяль (Туанзебе 90+5) - Кавани.
Предупреждение: Вествуд 62 - Шоу 32, Фернандеш 45+3.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Думал, что будет легче" - Милевский начал работу с Минаем
- Острая фаза противостояния. Украина снова будет конкурировать с Россией в Таблице коэффициентов
- "Ничего нового. Только цифры меняются". Милевский показал, как празднует свой ДР и получил поздравления от Срны
- Челси присмотрел 5 кандидатур на замену Лэмпарду
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...