Он подает хороший пример в раздевалке - Сульшер об игре Погба

В рамках перенесенного 1-го тура Премьер-лиги, 12 января, "Манчестер Юнайтед" выиграл на выезде у "Бернли" (1:0). Единственный гол забил Поль Погба. Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гульнар Сульшер прокомментировал победу и отметил игру француза.

"Я очень доволен победой. Всегда, когда берешь три очка, ты доволен. Мы должны были побороться и заработать их, и мы это сделали. Спокойствие и самообладание стали ключом к победе. Первые полчаса мы были недостаточно хороши, а затем VAR вдохнул в нас жизнь. Порой мы были слишком азартны. И хотя во втором тайме могло быть более комфортнее, мы должны были забивать второй или третий гол. Но, тем не менее, вы могли заметить, как мы защищали мяч в конце игры. На последних минутах всегда ждешь давления, но нам повезло и мы выстояли.

"Я всегда говорил, что Погба - для нас важный игрок. Он подает хороший пример в раздевалке. Он один из тех, на кого смотрят другие парни - ведь он чемпион мира. На данный момент мы видим его лучшие качества.Он переболел коронавирусом, поэтому ему нужно было время, чтобы вернуться в форму", - цитирует слова Сульшера Goal.

В текущем сезоне АПЛ Поль Погба во всех турнирах провел 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что сейчас "Манчестер Юнайтед" набрал 33 очка и возглавил 1-ое место в турнирной таблице.