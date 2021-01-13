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В матче с МЮ футболист Бернли забыл про акцию Black Lives Matter и разыграл мяч с центра поля
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Исполнитель "Бернли" Эшли Вествуд забыл встать на одно колено в поддержку акции Black Lives Matter – футболисту не терпелось начать перенесенный поединок с "Манчестер Юнайтед" (1:0) в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги.
Полузащитник, как ни в чем не бывало, ввел мяч в игру – его партнер предотвратил потенциальное продолжение курьезной ситуации и остановил снаряд.
Well done Westwood. You're obviously as sick of taking a knee as we are of seeing it. Burnley have it sussed! #BURMUN pic.twitter.com/zPPYPVyR0I— Steve Bradley (@SteveJBradley) January 12, 2021
Отметим, что многие пользователи в Твиттере поддержали Вествуда. Напомним, единственный гол во вчерашней встрече забил Поль Погба. "МЮ" вышел на чистое первое место в АПЛ впервые за 1221 день. "Дьяволы" опережают "Ливерпуль" на три очка.
January 13, 2021
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