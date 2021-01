В матче с МЮ футболист Бернли забыл про акцию Black Lives Matter и разыграл мяч с центра поля

Исполнитель "Бернли" Эшли Вествуд забыл встать на одно колено в поддержку акции Black Lives Matter – футболисту не терпелось начать перенесенный поединок с "Манчестер Юнайтед" (1:0) в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги.

Полузащитник, как ни в чем не бывало, ввел мяч в игру – его партнер предотвратил потенциальное продолжение курьезной ситуации и остановил снаряд.

Well done Westwood. You're obviously as sick of taking a knee as we are of seeing it. Burnley have it sussed! #BURMUN pic.twitter.com/zPPYPVyR0I