Хавбек Манчестер Юнайтед: Мы на вершине турнирной таблицы – там, где должны быть

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич прокомментировал лидерство в АПЛ после победы над "Бернли" (1:0). Цитирует серба BBC.

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"Мы этого и ожидали, ведь проделали отличную работу и заслужили очки. Мы на вершине турнирной таблицы – там, где должны быть, конечно, футболисты довольны. "Бернли" – это хорошая команда. Этот непростой матч был финалом – аналогично мы отнесемся к поединку с "Ливерпулем".

"Красные дьяволы" вышли на чистое первое место по итогам игрового дня впервые с заключительного тура сезона-2012/13, последнего сезона сэра Алекса Фергюсона во главе "МЮ (при не менее чем 17 проведенных матчах).