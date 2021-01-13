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Хавбек Манчестер Юнайтед: Мы на вершине турнирной таблицы – там, где должны быть
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич прокомментировал лидерство в АПЛ после победы над "Бернли" (1:0). Цитирует серба BBC.
"Мы этого и ожидали, ведь проделали отличную работу и заслужили очки. Мы на вершине турнирной таблицы – там, где должны быть, конечно, футболисты довольны. "Бернли" – это хорошая команда. Этот непростой матч был финалом – аналогично мы отнесемся к поединку с "Ливерпулем".
"Красные дьяволы" вышли на чистое первое место по итогам игрового дня впервые с заключительного тура сезона-2012/13, последнего сезона сэра Алекса Фергюсона во главе "МЮ (при не менее чем 17 проведенных матчах).
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