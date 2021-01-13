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Ювентус может помешать Манчестер Сити приобрести талантливого хавбека Сассуоло
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Хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли может присоединиться к английскому "Манчестер Сити". Летом боссы "горожан" хотят купить для Гвардиолы еще одного полузащитника для усиления средней линии команды, как сообщают британские СМИ.
Сумма потенциального трансфера – 30 миллионов фунтов стерлингов. В борьбу за футболиста наверняка включится "Ювентус".
23-летний Локателли начинал клубную карьеру в "Милане". В сезоне 2018-19 присоединился к "Сассуоло" на правах арендного соглашения, а в прошлой кампании подписал с "черно-зелеными" полноценный трудовой договор.
Отметим, что в 16 поединках текущего розыгрыша чемпионата Италии Мануэль забил 2 гола и записал в свой актив одну результативную передачу.
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