Ювентус может помешать Манчестер Сити приобрести талантливого хавбека Сассуоло

Хавбек "Сассуоло" Мануэль Локателли может присоединиться к английскому "Манчестер Сити". Летом боссы "горожан" хотят купить для Гвардиолы еще одного полузащитника для усиления средней линии команды, как сообщают британские СМИ.

Сумма потенциального трансфера – 30 миллионов фунтов стерлингов. В борьбу за футболиста наверняка включится "Ювентус".

23-летний Локателли начинал клубную карьеру в "Милане". В сезоне 2018-19 присоединился к "Сассуоло" на правах арендного соглашения, а в прошлой кампании подписал с "черно-зелеными" полноценный трудовой договор.

Отметим, что в 16 поединках текущего розыгрыша чемпионата Италии Мануэль забил 2 гола и записал в свой актив одну результативную передачу.