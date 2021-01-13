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Гвардиола: Сейчас игроки Манчестер Сити меньше бегают, мы вернулись к своим принципам
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал текущую форму "горожан". Приводит слова испанца ESPN.
"Сейчас мы меньше бегаем. В этом и заключается футбол: с мячом игроки не должны проделывать много беговой работы. Без снаряда исполнители немало перемещаются. Мы улучшили свою игру в текущих условиях".
"Сити" вернулся к своим принципам. Мы буксовали, ведь игрокам нужно было время, чтобы достичь своих лучших физических кондиций. Не забывайте, у команд отсутствовала адекватная предсезонная подготовка. Агуэро? Серхио нужно продолжать тренироваться, его колено хорошо реагирует на нагрузку".
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