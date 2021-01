Манчестер Сити обвиняется в трудоустройстве отца футболиста на фиктивную должность скаута

Журналисты издания The Athletic провели расследование и узнали о махинациях в стане "Манчестер Сити". Ради трансфера талантливого Габриэля Фернандо Алмейды, "горожане" трудоустроили его отца на фиктивную должность скаута.

Правила АПЛ позволяют заключать профессиональные контракты исключительно с 16 лет. Сейчас бразильскому футболисту 24, он присоединился к академии клуба в 2011-м в возрасте 14 лет. Проведя в "Сити" два года, бразилец перешел в "Коринтианс". Сейчас он выступает в одной из любительских лиг Англии.

EXCLUSIVE

Man City accused of attempting to induce Brazilian teenager to play for club by creating “fake” scouting job for his dad



▪️ Gabriel Fernando Almeida's father received around £1k/month from Sept 2011-June 2012

▪️ #MCFC “refute any wrongdoing"



???? @AdamCrafton_ @jacklang