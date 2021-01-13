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Манчестер Сити обвиняется в трудоустройстве отца футболиста на фиктивную должность скаута

Англия
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Манчестер Сити обвиняется в трудоустройстве отца футболиста на фиктивную должность скаута
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Журналисты издания The Athletic провели расследование и узнали о махинациях в стане "Манчестер Сити". Ради трансфера талантливого Габриэля Фернандо Алмейды, "горожане" трудоустроили его отца на фиктивную должность скаута.

Правила АПЛ позволяют заключать профессиональные контракты исключительно с 16 лет. Сейчас бразильскому футболисту 24, он присоединился к академии клуба в 2011-м в возрасте 14 лет. Проведя в "Сити" два года, бразилец перешел в "Коринтианс". Сейчас он выступает в одной из любительских лиг Англии.

"Правда в том, что они платили мне, но я не работал. Они обманули нас, я не владею английским. Они устроили меня на курсы скаутинга, но я был на занятиях всего дважды", – цитирует отца Алмейды The Athletic.

По информации источника, руководство клуба из Манчестера незаконно переводило отцу Алмейды средства с сентября 2011-го по июнь 2012 года (по 1000 фунтов в месяц). Напомним, ранее УЕФА отстраняла "горожан" от участия в Лиге чемпионов за нарушения правил финансового fair play. В CAS данное решение отменили.

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В статье: Манчестер Сити
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Источник:
Goal.com

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