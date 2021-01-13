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Прямиком на вершину. Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бернли - МЮ, 12 января 2021, чемпионат Англии

Прямиком на вершину. Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор перенесенного матча первого тура АПЛ Бернли - МЮ. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Полем Погба. Победа позволила команде Сульшера выйти на первое место в турнирной таблице. МЮ опережает Ливерпуль на три очка!

Английская Премьер-лига. первый тур
Бернли - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Погба 71

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед Бернли
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