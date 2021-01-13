Восемь лет тишины. Каким был последний чемпион АПЛ из красного Манчестера?

После победы над "Бернли" в перенесенном матче первого тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" единолично возглавил турнирную таблицу текущего чемпионата Англии, опережая "Ливерпуль" на три очка. Последний раз "маникунианцы" лидировали в соревновании после 17-ти туров еще в сезоне 2012-2013, который оказался чемпионским для них. Давайте вспомним подопечных Алекса Фергюсона, последних победителей АПЛ из красного Манчестера.

Оборона

Отнесем позицию голкипера к защитным редутам "маникунианцев". Тогда в воротах бОльшую часть времени сыграл Давид де Хеа. Испанец проводил всего второй сезон в составе "красных дьяволов" после трансфера из "Атлетико" за 25 млн евро летом 2011-го. В 2011-2012 гг. судьбу чемпионского титула решил гол Серхио Агуэро на последних секундах матча против "КПР", а вот уже следующий сезон стал для де Хеа более удачным. Правда, "Манчестер Юнайтед" пропустил тогда 43 гола - пятый результат в лиге, а сам испанец провел 11 сухих матчей (в то время как у кипера серебряного призера "Манчестер Сити" Джо Харта было 18). Заметим, что де Хеа сыграл всего 28 матчей (26 пропущенных), еще 10 встреч было на счету датчанина Линдегора (17 пропущенных).

В соревнованиях на количество игр в ранге капитана в том сезоне победил левый защитник Патрис Эвра, проведя 19 встреч в этом статусе. Основной "шкипер" "маникунианцив" Неманья Видич пропустил тогда больше десятка матчей из-за травмы колена, однако 17 поединков все же выводил первым команду на поле. Вместо серба выступал Фил Джонс, но "Манчестер Юнайтед" с англичанином в составе пропускал больше, чем без него. Основной опорой центра защиты в сезоне 2012-2013 стал Рио Фердинанд, который провел 28 матчей. Такое же количество поединков сыграл и правый защитник - бразилец Рафаэль, которому, кстати, сейчас всего 30 лет.

Сэр Алекс Фергюсон часто прибегал к ротации и давал отдохнуть основным игрокам в матчах против слабых соперников. Это подтверждает тот факт, что мало кто провел больше 30-ти поединков в чемпионском сезоне. Свежесть - вот что стало одним из основополагающих факторов титула АПЛ.

Полузащита

Одним из таких матчевых гладиаторов тогда стал нынешний ассистент Сульшера - Майкл Каррик, серый кардинал, который провел 36 встреч (32 из них полных). Сезон 2012/2013 стал едва ли не самым крутым в карьере англичанина в красном Манчестере. Он был признан лучшим игроком по версии одноклубников, стал номинантом на звание футболиста года (тогда Гарет Бэйл овладел этой наградой) и вошел в символическую сборную сезона. У него была очень спокойная манера игры, которая сглаживала взрывчатость партнеров, что и нужно было шотландскому наставнику. Из-за такого стиля его называли "Роллс Ройсом".

Антонио Валенсия тоже достиг отметки в 30 матчей за сезон. На его счету было семь ассистов, что стало третьим результатом команды в том сезоне после ван Перси и Руни. Предпоследний год в составе "маникунианцев" проводил Райан Гиггз (22 сыгранных поединка), последний - Пол Скоулз (16). Заметим, что "Рыжий Принц" в 2011 году завершил карьеру, однако через полсезона по просьбе Алекса Фергюсона снова стал "красным дьяволом". Также в центре поля тогда играли Синдзи Кагава и Пак Чи Сон (по 20), а на флангах - Янг (19) и Нани (11).

Атака

Самым "сладким" звеном "Манчестер Юнайтед" была передняя линия. Главным героем стал форвард-новичок Робин ван Перси, который перед сезоном перешел из лондонского "Арсенала" за чуть более, чем 30 млн евро. Годом ранее он забил за "канониров" 30 голов, став лучшим бомбардиром АПЛ, однако лондонцы все равно уступили лидерам-Манчестерам 19-ю очками. А вот в сезоне 2012/2013 26 мячей нападающего хватило не только для второй подряд Золотой Бутсы, но и для первой медали АПЛ (привет Джеррарду) в коллекции нидерландца. Также он записал в свой актив 15 ассистов. И при этом он участвовал во всех 38-ми матчах сезона (правда, только 31 полный поединок).

Вторым по результативности в составе "Манчестер Юнайтед" стал Уэйн Руни, забив 12 голов и отдав 10 ассистов за 27 матчей. Восемь встреч англичанин пропустил из-за различных травм. Вот изображение одной из них. Это повреждение нападающий получил в матче второго тура против "Фулхэма" в столкновении с Уго Родальегом.

Третьим игроком атаки был Данни Уэлбек, в активе которого 27 матчей. Правда, за сезон ему удалось выполнить лишь пять результативных действий (1+4) и сыграть 14 матчей в основе. Вообще, карьера в Манчестере не пошла в тогда еще молодого англичанина. Сейчас ему 30 лет, и после выступлений за "Арсенал" и "Уотфорд" он пытается закрепиться в "Брайтоне".

Чемпионство

"Манчестер Юнайтед" опередил вторых "горожан" на 11 очков, став самой результативной командой АПЛ (86 забитых мячей). Этот титул стал 13-м в истории Премьер Лиги (с 1992-го) и 20-м в общем для "красных дьяволов". Наставник "маникунианцев" сэр Алекс Фергюсон всего раз за сезон (в октябре) признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. Однако в мае он получил награду лучшего тренера сезона - одиннадцатый раз в своей карьере. Заметим, что после этого сезона шотландец отправился почивать на лаврах, покинув тренерский мостик красного Манчестера.

В символическую сборную по версии Профессиональной Футбольной Ассоциации вошло четыре игрока "МЮ": де Хеа, Фердинанд, Каррик и ван Перси. В общем лучшая одиннадцатка сезона 2012/2013 выглядела так: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед") – Пабло Сабалета ("Манчестер Сити"), Рио Фердинанд ( "Манчестер Юнайтед"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Лейтон Бейнс ( "Эвертон") - Эден Азар ("Челси"), Майкл Каррик ("Манчестер Юнайтед"), Хуан Мата ("Челси"), Гарет Бейл ("Тоттенхэм") - Робин ван Перси ("Манчестер Юнайтед"), Луис Суарес ("Ливерпуль").

С того сезона в составе "красных дьяволов" остался, по факту, только один игрок - Давид де Хеа. Еще один из последних чемпионов "маникунианцев" Фил Джонс на данный момент восстанавливается после тяжелой травмы колена. Игра и индивидуальный класс исполнителей отличается между текущим чемпионатом и сезоном 2012-2013. Тогда команда была именно командой, баланс которой держал Фергюсон постоянной ротацией. Последний пункт делает и Сульшер, что пока помогает в таком физически тяжелом и сжатом во временных рамках сезоне достигать неплохих результатов в АПЛ. Однако в составе современных "красных дьяволов" эти самые результаты делают личности, такие, как Фернандеш, Рашфорд или Погба. Подтверждением этого общего тезиса является то, что лидером того чемпионского сезона по версии игроков "МЮ" стал серый кардинал – Майкл Каррик.

АПЛ - соревнование непредсказуемое, а в период пандемии на табло британских стадионов появляются много неожиданных результатов. Нельзя сказать, что потенциальное чемпионство "маникунианцев" выглядит странным, но не очень логичным, учитывая, в общем, более высокий класс игроков других коллективов. Однако футбол - на то и командный вид спорта, чтобы именно эти 20-25 футболистов вместе достигали вершин. А вот какие именно они будут для "МЮ" - узнаем позже.