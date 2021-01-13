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Ньюкасл может укрепить оборону действующим чемпионом мира

Англия
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Который ранее в АПЛ закрепиться не сумел

Ньюкасл может укрепить оборону действующим чемпионом мира
UA-Футбол
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Английский "Ньюкасл" хочет подписать Джибриля Сидибе из "Монако". Об этом передает Todofichajes.

В текущем сезоне правый фулбек провел 11 игр и отдал одну голевую передачу. "Сорокам" переход может обойтись в десять миллионов фунтов.

Стоит отметить, что ранее Сидибе уже выступал в АПЛ, защищая цвета "Эвертона".

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В статье: "Ньюкасл" Монако Джибриль Сидибе
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