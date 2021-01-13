Англия
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Ньюкасл может укрепить оборону действующим чемпионом мира
Который ранее в АПЛ закрепиться не сумел
Английский "Ньюкасл" хочет подписать Джибриля Сидибе из "Монако". Об этом передает Todofichajes.
В текущем сезоне правый фулбек провел 11 игр и отдал одну голевую передачу. "Сорокам" переход может обойтись в десять миллионов фунтов.
Стоит отметить, что ранее Сидибе уже выступал в АПЛ, защищая цвета "Эвертона".
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