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Манчестер Сити - Брайтон 1:0. Гвардиола уже третий
И Зинченко поучаствовал в этой скромной победе "горожан"
Два разных тайма провел "Манчестер Сити", набрав три очка и сохранив силы на следующие не менее важные противостояния. Безусловно, начало встречи было за "горожанами", существенно доминировали хозяева и создали множество опаснейших моментов. Только у де Брюйне было три отменных удара, один раз бельгиец даже вышел один на один с голкипером, но не смог его переиграть.
"Брайтон" откровенно отбивался, всего две относительно неплохих комбинации провели гости и два не очень опасных удара нанесли по воротам. Ни одного удара в створ не было, Эдерсон скучал в воротах. Хотя голкипер "горожан" несколько раз начинал атаки своей команды, быстро вводил мяч в игру и на скорости манкунианцы рвались к воротам "чаек".
Дожать соперника и забить получилось после нескольких скрытых, коротких пасов от Гюндогана, потом от де Брюйне, Фоден оказался в центральной зоне и нанес классный удар в ближний для голкипера угол. Ошибка Санчеса, единственная, но роковая ошибка. Впрочем, и удар у Фодена получился красивым, своевременным, а главное точным.
После перерыва команда Гвардиолы стала экономить силы и действовала вторым номером. Появилась работа у Эдерсона, обороны "Сити" вообще и Зинченко в частности. Украинский легионер играл в своей привычной манере, в первую очередь думая про надежность и контролируя свою зону. Несколько атак начал Александр, в отборе дважды перехватывал мяч, при этом почти не уходил с левого края, из зоны своей ответственности.
"Брайтон", конечно, уступает в классе "Ман Сити", сложно этой команде конкурировать с вице-чемпионом, всего пять ударов по воротам "горожан" удалось нанести, один из них в створ. Да, старались, но - откровенно, даже на ничью они не наиграли. Поэтому продолжат "чайки" бороться за сохранение места в Премьер-лиге.
А команда Гвардиолы добывает четвертую подряд победу в чемпионате, возвращается в тройку лучших, хотя еще свой матч не сыграл "Тоттенхэм". В любом случае, на вершине турнирной таблице в этом сезоне будет очень горячо, лидеры будут меняться очень часто.
АПЛ. 18-й тур
Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Даррен Ингланд (Лидс)
Ман Сити - Брайтон 1:0
Голы: Фоден 44
Нереализованный пенальти: Стерлинг 90+2
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 3. Диаш, 5. Стоунз, 27. Канселу, 11. Зинченко, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Силва, 47. Фоден (Стерлинг 82), 8. Гюндоган, 26. Марез (Жезус 67).
Брайтон: 26. Санчес , 4. Уэбстер, 5. Данк, 30. Бернардо, 34. Велтман, 3. Уайт, 33. Берн, 10. Макаллистер, 24. Преппер (Марч 68), 11. Троссар (Хадра 86), 22. Тау (Мопе 68).
Предупреждения: Велтман 62, Уэбстер 77
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