Фоден живет футболом 24 часа в сутки: Гвардиола продолжает выделять главного таланта Сити

В рамках 18-го тура АПЛ "Манчестер Сити" минимально переиграл "Брайтон" со счетом 1:0. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола подвел итоги и выделил игру Фил Фодена. Полузащитник отличился забитым голом.

"Я много раз говорил о том, что думаю о Филе. О его количестве голов в играх, передачах и километрах, которые он пробегает за команду, Он близок к целям - его стандарты выше и он достоин играть. Я стараюсь судить команду каждый день. Но если судить по последним выступлениям Фодена, то такое чувство, что он живет футболом 24 часа в сутки, чтобы играть. Он по-настоящему счастлив, когда играет или тренируется. Каждый может заметить уровень его игры", - цитирует слова тренера официальный сайт клуба.