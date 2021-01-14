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Фоден живет футболом 24 часа в сутки: Гвардиола продолжает выделять главного таланта Сити
Он доволен его результатами
В рамках 18-го тура АПЛ "Манчестер Сити" минимально переиграл "Брайтон" со счетом 1:0. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола подвел итоги и выделил игру Фил Фодена. Полузащитник отличился забитым голом.
"Я много раз говорил о том, что думаю о Филе. О его количестве голов в играх, передачах и километрах, которые он пробегает за команду, Он близок к целям - его стандарты выше и он достоин играть. Я стараюсь судить команду каждый день. Но если судить по последним выступлениям Фодена, то такое чувство, что он живет футболом 24 часа в сутки, чтобы играть. Он по-настоящему счастлив, когда играет или тренируется. Каждый может заметить уровень его игры", - цитирует слова тренера официальный сайт клуба.
В текущем сезоне во всех турнирах АПЛ, Фил Фоден сыграл в 22 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Напомним, что в домашнем матче против "Брайтона" украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.
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