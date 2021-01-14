Зинченко тоже там был. Манчестер Сити - Брайтон 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Брайтон. Команда Гвардиолы имела множество моментов, которых хватило бы для полноценного разгрома, однако горожане ограничились лишь одним забитым голом в исполнении Фодена. Александр Зинченко отыграл весь поединок. Эта победа позволила Сити выйти на третье место в турнирной таблице, отставание от лидера (МЮ) составляет всего четыре очка.

Английская Премьер-лига. 18-й тур

Манчестер Сити - Брайтон 1:0

Гол: Фоден 44

На 90 + 2-й Стерлинг не реализовал пенальти