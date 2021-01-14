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Зинченко тоже там был. Манчестер Сити - Брайтон 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Брайтон, чемпионат Англии, 13 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Брайтон. Команда Гвардиолы имела множество моментов, которых хватило бы для полноценного разгрома, однако горожане ограничились лишь одним забитым голом в исполнении Фодена. Александр Зинченко отыграл весь поединок. Эта победа позволила Сити выйти на третье место в турнирной таблице, отставание от лидера (МЮ) составляет всего четыре очка.
Английская Премьер-лига. 18-й тур
Манчестер Сити - Брайтон 1:0
Гол: Фоден 44
На 90 + 2-й Стерлинг не реализовал пенальти
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