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Зинченко тоже там был. Манчестер Сити - Брайтон 1:0. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Брайтон, чемпионат Англии, 13 января 2021

Зинченко тоже там был. Манчестер Сити - Брайтон 1:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Брайтон. Команда Гвардиолы имела множество моментов, которых хватило бы для полноценного разгрома, однако горожане ограничились лишь одним забитым голом в исполнении Фодена. Александр Зинченко отыграл весь поединок. Эта победа позволила Сити выйти на третье место в турнирной таблице, отставание от лидера (МЮ) составляет всего четыре очка.

Английская Премьер-лига. 18-й тур
Манчестер Сити - Брайтон 1:0
Гол: Фоден 44
На 90 + 2-й Стерлинг не реализовал пенальти

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В статье: Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Александр Зинченко Фил Фоден
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