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"Это преследует нас со старта сезона". Моуриньо сетует на неумение Тоттенхэма убивать интригу

Англия
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Жозе на связи

"Это преследует нас со старта сезона". Моуриньо сетует на неумение Тоттенхэма убивать интригу
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Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал результат поединка с "Фулхэмом". Вчера команда португальца не смогла обыграть "дачников", встреча завершилась вничью 1:1. Цитирует Жозе ESPN.

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"Во втором тайме у нас был шанс убить интригу, мы обязаны были сделать это. В том случае, когда ты этого не делаешь, то можешь пропустить сам. Так и произошло, это преследует нас со старта сезона".

"Тоттенхэм" не забивает то, что должен. Мы говорим о вещах, которые не имеют отношения к организации игры. Они связаны с индивидуальными навыками исполнителей, их способностями".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон)
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Источник:
ESPN

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