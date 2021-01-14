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"Это преследует нас со старта сезона". Моуриньо сетует на неумение Тоттенхэма убивать интригу
Жозе на связи
Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал результат поединка с "Фулхэмом". Вчера команда португальца не смогла обыграть "дачников", встреча завершилась вничью 1:1. Цитирует Жозе ESPN.
"Во втором тайме у нас был шанс убить интригу, мы обязаны были сделать это. В том случае, когда ты этого не делаешь, то можешь пропустить сам. Так и произошло, это преследует нас со старта сезона".
"Тоттенхэм" не забивает то, что должен. Мы говорим о вещах, которые не имеют отношения к организации игры. Они связаны с индивидуальными навыками исполнителей, их способностями".
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