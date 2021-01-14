Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм - Фулхэм , чемпионат Англии, 13 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча "Тоттенхэм" - "Фулхэм", которые встречались в 16-ом туре английской Премьер-лиги, что завершился вничью со счетом 1:1. "Шпоры" сумели забить относительно быстрый гол в поединке против "дачников". Однако под конец противостояния команда Жозе Моуриньо потеряла контроль над мячем, воспользовавшись этим, соперники сравняли счет. В текущем сезоне в турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм" занимает 6-ое место, с 30 очками. В шести последних матчах команда победила лишь один раз. "Фулхэм" с 12 баллами занимает 18-е место.
Премьер-лига. 16-й тур.
Тоттенхэм - Фулхэм 1:1
Голы: Кейн, 25 — Кавалейру, 74
Популярное сейчас
- Суперкубок Испании. Реал Сосьедад - Барселона 1:1; пен.: 2:3. Максимально усложненный маршрут
- Кубок Германии. Хольштайн Киль сенсационно выбил Баварию во втором раунде
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 1:3. Обзор матча и видео голов
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО