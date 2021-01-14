Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча "Тоттенхэм" - "Фулхэм", которые встречались в 16-ом туре английской Премьер-лиги, что завершился вничью со счетом 1:1. "Шпоры" сумели забить относительно быстрый гол в поединке против "дачников". Однако под конец противостояния команда Жозе Моуриньо потеряла контроль над мячем, воспользовавшись этим, соперники сравняли счет. В текущем сезоне в турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм" занимает 6-ое место, с 30 очками. В шести последних матчах команда победила лишь один раз. "Фулхэм" с 12 баллами занимает 18-е место.

Премьер-лига. 16-й тур.

Тоттенхэм - Фулхэм 1:1

Голы: Кейн, 25 — Кавалейру, 74