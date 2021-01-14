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Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм - Фулхэм , чемпионат Англии, 13 января 2021

Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Видео обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча "Тоттенхэм" - "Фулхэм", которые встречались в 16-ом туре английской Премьер-лиги, что завершился вничью со счетом 1:1. "Шпоры" сумели забить относительно быстрый гол в поединке против "дачников". Однако под конец противостояния команда Жозе Моуриньо потеряла контроль над мячем, воспользовавшись этим, соперники сравняли счет. В текущем сезоне в турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм" занимает 6-ое место, с 30 очками. В шести последних матчах команда победила лишь один раз. "Фулхэм" с 12 баллами занимает 18-е место.

Премьер-лига. 16-й тур.
Тоттенхэм - Фулхэм 1:1
Голы: Кейн, 25 — Кавалейру, 74

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон)
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